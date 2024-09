Die bisher regierende rot-rot-grüne Koalition aus Linken, SPD und Grünen hat massiv verloren. Die Linke kommt laut Prognose nur noch auf 12,4 Prozent. Sie verlor damit mehr als die Hälfte ihres Stimmenanteils bei der letzten Wahl.

Die SPD landet bei 6,8 Prozent (minus 1,4 Prozentpunkte), die Grünen haben mit 3,8 Prozent den Wiedereinzug in den Thüringer Landtag verpasst. Auch die FDP wird dem neuen Landtag mit einem Stimmenanteil von 1,2 Prozent nicht mehr angehören. Die Wahlbeteiligung lag bei 73,5 Prozent.

Reaktionen auf die Prognose

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte in der ARD-Sondersendung zur Wahl, der heutige Abend stelle nicht das Ende seiner politischen Karriere dar, er ziehe allerdings Konsequenzen für sich aus dem Ergebnis. Die hohe Wahlbeteiligung stelle "einen Festtag in der Demokratie" dar. Nun will Ramelow Mario Voigt dabei unterstützen, eine Regierung zu bilden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke sagte in der Sendung, er sei überglücklich und stolz auf seinen Landesverband. Die AfD sei zum ersten Mal in ihrer noch jungen Geschichte stärkste parlamentarische Kraft geworden. Man werde nun in den nächsten Tagen in der Partei über Gesprächsangebote an andere Parteien zur Regierungsbildung beraten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Thüringens CDU-Chef Mario Voigt sieht in den Prognosen zum Ausgang der Landtagswahl den Auftrag zur Regierungsbildung bei den Christdemokraten. "Wir begreifen das als CDU auch als Chance für den politischen Wechsel unter der Führung der CDU“, sagte Voigt in Erfurt. Er werde Gespräche führen, dass es eine "vernünftige Regierung" in Thüringen gebe. Die CDU sei die stärkste Kraft der politischen Mitte. In der ARD sagte Voigt, die SPD werde sein erster Ansprechpartner sein. Bildrechte: IMAGO / Political-Moments

Die Thüringer BSW-Spitzenkandidatin Katja Wolf sprach angesichts der Zahlen für ihre Partei von einem "Gänsehaut-Moment". Es sei historisch, dass eine vor fünf Monaten gegründete Partei mit diesem Ergebnis in den Thüringer Landtag einzieht. BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht sagte in der ARD, mit der AfD könne man nicht zusammenarbeiten. Höcke vertrete ein völkisches Menschenbild, "davon sind wir meilenweit entfernt". Man hoffe, gemeinsam mit der CDU und möglicherweise auch der SPD eine stabile Regierung zusammenzubekommen. Bildrechte: picture alliance/dpa | Christoph Soeder