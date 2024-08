Bildrechte: MDR/Steffen Much

Die Linke schickt im Wahlkreis Saale-Holzland-Kreis II Steffen Much ins Rennen um das Direktmandat. Der gelernte Schmiedemeister wurde 1964 in Eisenberg geboren und ist langjähriges Mitglied im Stadrat von Eisenberg. Dort ist er seit 2019 Fraktionsvorsitzender. Als stellvertretender Vorsitzender seiner Partei im Kreistag des Saale-Holzland-Kreis, ist er seit 2009 Mitglied. Much ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Die ehemalige Landtagsabgeordnete Wiebke Muhsal kandidiert im Wahlkreis Saale-Holzland-Kreis II um das Direktmandat für die AfD. Sie wurde 1986 in Lüdinghausen geboren und begann ihr Studium der Rechtswissenschaften 2005 an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Nach Abschluss ihres Studiums 2012, trat sie 2013 in die Partei ein und zog 2014 über die Landesliste in den Landtag ein.

Bei der Wahl 2019 trat sie nicht erneut an und verlor ihr Mandat wieder. Während ihrer Zeit als Abgeordnete war sie stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion. Im Stadtrat von Jena sitzt sie seit 2019. Muhsal ist verheiratet und Mutter von vier Kindern.

Für die Sozialdemokraten tritt am 1. September Peter Zenner an. Der gelernte Koch wurde 1983 in Hohenmölsen geboren und ist derzeit als Küchenleiter beschäftigt.

Der Kandidat von Bündnis 90/Die Grünen für das Direktmandat im Wahlkreis Saale-Holzland-Kreis II ist Olaf Reiner Möller. Er wurde 1962 in Mühlhausen geboren und arbeitete nach seinem Wehrdienst in der NVA als Anlagenfahrer. Ab 1983 studierte er Mathematik, Physik und Anthropologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Nach Abschluss des Studiums 1988 blieb er als wissenschaftlicher Assistent an der Universität.

Zunächst Mitglied der SED, gründete er 1989 den Vorläufer der Grünen in Thüringen mit. 1990 wurde er zum ersten Mal in den Thüringer Landtag gewählt, konnte sein Mandat 1994 allerdings nicht verteidigen. Bis 2000 war er zusammen mit Katrin Göring-Eckardt Landessprecher der Grünen in Thüringen. Danach übernahm er die Geschäftsführung der Waldorfpädagogik Ostthüringen und legte Berufsbegleitend 2002 eine Weiterbildung zum Heilpraktiker ab.

Bei der Landtagswahl 2014 konnte er erneut in den Landtag einziehen, gab das Amt 2015 aber aufgrund der Ernennung zum Staatssekretär im Umweltministerium ab. Seit 2022 ist Möller im Ruhestand. Im Kreistag des Saale-Holzland-Kreises ist er seit 2009 Mitglied. Olaf Möller ist verheiratet und Vater von fünf Kindern.

William Schlosser ist der Direktkandidat der FDP im Wahlkreis Saale-Holzland-Kreis II. Er wurde 1989 in Chemnitz geboren und ist gelernter Gastronom. Derzeit ist er als Referent im Thüringer Landtag beschäftigt.

Mit 25 Jahren ist Franz Gobel der jüngste Bewerber im Wahlkreis Saale-Holzland-Kreis II. Zurzeit ist er als Steuerassistent tätig

Der Wahlkreis umfasst die nördlichen Gemeinden des Saale-Holzland-Kreises Albersdorf, Bad Klosterlausnitz, Bobeck, Bürgel, Crossen an der Elster, Dornburg-Camburg, Eisenberg, Frauenprießnitz, Golmsdorf, Gösen, Graitschen b. Bürgel, Großlöbichau, Hainichen, Hainspitz, Hartmannsdorf, Heideland, Jenalöbnitz, Lehesten, Löberschütz, Mertendorf, Nausnitz, Neuengönna, Petersberg, Poxdorf, Rauda, Rauschwitz, Scheiditz, Schkölen, Schlöben, Schöngleina, Serba, Silbitz, Tautenburg, Tautenhain, Thierschneck, Waldeck, Walpernhain, Weißenborn, Wichmar und Zimmern. Insgesamt leben im Wahlkreis knapp 35.000 Wahlberechtigte.