Die Thüringer Brombeer-Landesregierung wirbt in einem Brief an rund 600 angehende Lehrerinnen und Lehrer für einen Verbleib im Freistaat. "Thüringen braucht genau Sie", heißt es in dem Schreiben, das Ministerpräsident Mario Voigt und Bildungsminister Christian Tischner in Erfurt unterzeichneten.

Konkret richtet sich der Brief an die Lehramtsanwärter und Anwärterinnen in der Endphase ihrer Ausbildung. Sie sollen für den Thüringer Schuldienst gewonnen werden. Denn bislang waren andere Bundesländer oft schneller und haben Lehrernachwuchs erfolgreich abgeworben.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt

Brief verspricht Einstellungsgarantie für angehende Lehrer

In dem Brief geben die beiden den angehenden Lehrkräften daher eine Einstellungsgarantie. Man biete "in jedem Fall eine gesicherte Berufsperspektive an unseren Schulen" und einen nahtlosen Einstieg aus dem Vorbereitungsdienst in das Berufsleben.