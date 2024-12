Nach Ansicht eines Politikexperten droht Thüringen im Vergleich der Bundesländer zum Absteiger zu werden. Wie der Politikwissenschaftler Oliver Lembcke im Gespräch mit MDR THÜRINGEN am Dienstag sagte, ist das Kernproblem die fehlende Leistungsfähigkeit der Wirtschaft. Fachleute seien Mangelware geworden. Mit diesem Problem müsse sich die neue Landesregierung auseinandersetzen. Das Thema Wirtschaftswachstum werde die Zukunft bestimmen, so der Politikexperte.

Lembcke sagte, Thüringen sei einmal ein Erfolgsmodell gewesen - klein, aber stark und mit einer Führungsrolle unter den ostdeutschen Ländern. Das alles sei fraglich geworden. Die Zukunftsfähigkeit des Freistaates steht seiner Ansicht nach in Frage. Lembcke hat in Jena promoviert und zeitweise in Erfurt gelehrt. Jetzt lehrt er an der Universität Bochum.