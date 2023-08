Das größte Problem für die Entsorger sind die Akkus, die aus Unwissenheit oder Gleichgültigkeit im Restmüll, im gelben Sack oder gar in der Papiertonne landen. Denn Lithium-Ionen-Akkus stecken unter anderem in leuchtenden Kinderschuhen, "singenden" Grußkarten, elektrischen Zahnbürsten, Fernbedienungen oder E-Zigaretten, so die Entsorger. Aktuell kämen immer mehr Produkte auf den Markt, in denen Lithium-Ionen-Akkus verbaut seien. Eine einheitliche Kennzeichnung gebe es aktuell nicht, teilweise sei es für die Endverbraucher nur schwer ersichtlich, dass überhaupt Lithium-Akkus enthalten seien. Verbraucher sollten daher genau darauf achten, dass keine solche Geräte im heimischen Müll landeten - und keinesfalls versuchen, fest verbaute Akkus selbst zu entfernen.