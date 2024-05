Das Interesse an Kleingärten hält in Thüringen in Städten wie Jena, Weimar, Erfurt an, während auf dem Land Gärten leer stehen. Möller spricht von 12,4 Prozent Leerstand in Thüringen. Dabei gibt es große regionale Unterschiede: Während in Schmalkalden-Meiningen nach Angaben des Landesverbandes der Thüringer Gartenfreunde nur sechs Prozent der Kleingärten nicht verpachtet sind, ist es in der Region Altenburg fast jeder fünfte.