Lithium kommt in festen Gesteinen vor, den sogenannten Lithium-Pegmatiten, laut Institut für Seltene Erden und Metalle am häufigsten in Amblygonit, Lepidolith, Petalit und Spodumen mit Konzentrationen von bis zu neun Prozent, aber auch beispielsweise im Zinnwaldit, ein Gestein, das es an der deutsch-tschechischen Grenze gibt. Außerdem kommt es in Sole vor. So wird in Chile in der Salz-Wüste Atacama Lithium über Verdunstung gewonnen, ein Prozess, der wegen seiner Eingriffe in der Kritik ist – in kontinentalen Tiefengewässern wie in Bruchsaal im Oberrheingraben und in Ölfeldwässern.