Das Unternehmen Fortum hat sich nach eigenen Angabe für den Standort wegen der Nähe zu CATL und den Automobilzulieferern in Thüringen entschieden.

Laut Fortum-Operator Frank Stumpf soll in Artern ein großer Standort etabliert werden, an dem pro Jahr bis zu 20.000 Tonnen Schwarzmasse - ein Produkt des Recycling-Prozesses mit kostbaren Seltenen Erden - verarbeitet werden können. Es seien bereits Gespräche mit den lokalen Behörden über einen Entwicklungsplan zur Produktion von Schwarzmasse aufgenommen worden.

Die Anlage soll auf dem fünf Hektar großen Industriegelände "Kyffhäuserhütte" entstehen. Insgesamt sollen dort 70 Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Anlage wäre der zweite Standort von Fortum Battery Recycling in Mitteleuropa. Fortum Battery Recycling ist ein Spezialist für das Recycling kritischer Metalle in Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge und industrielle Anwendungen.

Erst vor wenigen Monaten hatte sich der Plan des südkoreanischen Konzerns Sungeel zerschlagen, eine Batterierecyclinganlage in Rudolstadt zu bauen. Grund dafür waren Zweifel in der Bevölkerung über die Umweltverträglichkeit der Anlage am geplanten Standort.