Bilder vom Ball Bad Berka tanzt! Der MDR THÜRINGEN-Sommernachtsball ist eröffnet

Hauptinhalt

Bad Berka hat sich schick gemacht, denn heute wird getanzt! Bis in die tiefe Nacht verwandelt sich der Parkplatz an der Bleichstraße in einen Open-Air-Ballsaal. Hier gibt es die Bilder zum MDR THÜRINGEN-Sommernachtsball!