10 Meter breit, 8 Meter tief und 7 Meter hoch: Die Bühne für den MDR THÜRINGEN Sommernachtsball ist in Bad Berka angekommen. Am Freitagnachmittag fand das mobile System seinen Platz auf großen Parkplatz an der Bleichstraße in der Kurstadt, der sich Stück für Stück in einen geschmückten Festplatz verwandelt.

10 Meter breit, 8 Meter tief und 7 Meter hoch: die Bühne für den MDR THÜRINGEN-Sommernachtsball Bildrechte: MDR/Jens Borghardt