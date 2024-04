Bis zum 26. Mai, dem Tag der Anreise des DFB, gibt es noch viel zu tun. Doch die Vorbereitungen laufen, Blankenhain liegt gut in der Zeit. Anschließend - aber nicht mehr in Thüringen - stehen Anfang Juni zwei Testspiele gegen die Ukraine und Griechenland auf dem Plan. Am 14. Juni bestreitet das deutsche Team als Gastgeber das EM-Auftaktspiel gegen Schottland.