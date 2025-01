Seit Mittwoch 22 Uhr streiken etwa 50 Lkw-Fahrer, Rangierer und Hallenmitarbeiter. Die Stimmung sei gut, trotz sehr kühler Temperaturen hätten viele über Nacht die Stellung gehalten, so der Verdisprecher. Die Mitarbeiter hätten die Nase voll. Die Belastung sei hoch, der Umgangston rau, die Arbeitszeiten eine Herausforderung.

Durch den Streik ist das Paketzentrum lahmgelegt. Der Paketstau könne voraussichtlich erst in den nächsten ein bis zwei Tagen abgearbeitet werden. Verdi geht es eigenen Angaben nach darum, Sand ins Getriebe zu streuen und so Bewegung in den Tarifstreit mit der Post zu bringen.