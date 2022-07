Auf dem Gelände des chinesischen Batteriekonzerns CATL bei Arnstadt (Ilm-Kreis) ist am Montag ein Mann bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Gotha am Dienstag mitteilte, war der 28-Jährige bei Ausbauarbeiten etwa elf Meter in die Tiefe gestürzt. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Das Amt für Arbeitsschutz ermittelt nun zur Unfallursache.