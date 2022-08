Ein 42-jähriger Mann hat wegen mehrerer Vergehen am Freitag die Polizei in Arnstadt (Ilm-Kreis) beschäftigt. Zunächst verursachte er mit einem geklauten Auto einen Unfall und flüchtete zu Fuß. Auf seiner Flucht schlug er auf mehrere geparkte Autos ein und beschädigte sie. Die Polizei konnte den Mann erst in einer Turnhalle fassen. Um in das Gebäude zu gelangen, hatte er zuvor eine Scheibe eingeschlagen. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, später aber wieder entlassen.