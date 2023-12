Ein Mädchen wird im Ilm-Kreis vermisst. Laut Angaben der Polizei wurde die Zwölfjährige zuletzt am Samstagmittag im Kinder- und Jugendwohnheim in Oberwillingen gesehen.

Seit Donnerstag wird zudem ein 13-jähriges Mädchen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis vermisst. Das Kind wurde letztmalig am 30. November am Mühlhäuser Busbahnhof gesehen. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise.