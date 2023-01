Acht maskierte Personen haben am Donnerstagmorgen in der Pestalozzistraße in Erfurt zwei Männer angegriffen. Bei den Angreifern soll es sich laut Zeugenaussagen um sechs Männer und zwei Frauen gehandelt haben, die Sturmhauben trugen.

Die Angegriffenen wurden beide verletzt. In einer ersten Mitteilung heißt es, die beiden seien "teils schwer verletzt". Die Polizei geht von einer politisch motivierten Tat aus, da die beiden Opfer dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen seien.

Laut Polizei waren die beiden Männer im Alter von 24 und 34 Jahren auf dem Weg zur Arbeit, als sie mit einer Axt, Totschlägern und Pfefferspray angegriffen wurden. Die Polizei sperrte den Tatort weiträumig ab, sicherte Spuren und setzte einen Fährtenspürhund ein. Derzeit werden mehrere Zeugen befragt. Einer der Angreifer soll den Überfall gefilmt haben; auch eine Zeugin dokumentierte nach Informationen von MDR THÜRINGEN das Geschehen mit dem Handy. Die Tatortgruppe des Thüringer Landeskriminalamtes unterstützt die Polizei beim Ermitteln. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Bildrechte: MDR/Ludwig Kendzia

Bereits weitere Überfälle auf Rechtsextreme

In Erfurt haben sich in der jüngsten Vergangenheit bereits zwei ähnliche Überfälle ereignet. So hatten Unbekannte im Mai 2021 einen 25 Jahre alten Rechtsextremen in dessen Wohnung überfallen und ihn misshandelt.