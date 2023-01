Bei einem weitereren Prozess am Landgericht Erfurt um den Überfall im Hirschgarten vor der Staatskanzlei vor zweieinhalb Jahren haben zwei Beteiligte eingeräumt, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.

Es ist bereits der dritte Prozess zum Hirschgarten-Überfall. In früheren Prozessen wurde ein 24-jähriger Mittäter an der Massenschlägerei am Amtsgericht unter anderem wegen schwerer Körperverletzung zu einem Jahr und zwei Monaten Haft rechtskräftig verurteilt. Ein weiterer Angeklagter wurde freigesprochen. Gegen einen dritten Angeklagten wird in einem neuen Verfahren verhandelt. Dessen Strafverteidiger war nach Angaben der Staatsanwaltschaft zu Prozessbeginn erkrankt.