Der neue Intendant der Thüringer Bachwochen, Carsten Hinrichs, hat am Donnerstag in Erfurt das Programm für die Bachwochen 2025 vorgestellt. Er sagte MDR KULTUR, er wolle vom bisherigen Erfolg der Bachwochen lernen und die grundsätzliche Ausrichtung übernehmen. Er bringe aber auch Änderungen mit – und so passe das Motto "Ende und Anfang aller Musik" auf mehreren Ebenen.

"Zum einen hat das direkt mit dem Verein und dem Festival zu tun, denn es ist natürlich der Beginn einer neuen Zeit", sagte Intendant Hinrichs. "Christoph Drescher hat das Festival 20 Jahre sehr erfolgreich geführt und ich habe die Ehre, das fortzuführen. Das ist immer eine Art von Bruch, aber es geht daraus auch immer etwas Neues hervor." Zudem passe das Motto der Bachwochen des kommenden Jahres auch zur aktuellen Situation, wo es weder in Thüringen noch im Bund eine neue Regierung gebe. "Wir sind gerade zwischen allen Zeiten", so Hinrichs.

Wer ist Carsten Hinrichs? Carsten Hinrichs ist Musikwissenschaftler und Journalist. Zuletzt hat er als Chefdramaturg und stellvertretender künstlerische Leiter der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci gearbeitet. Nun verantwortet der 49-Jährige erstmals das Programm der Thüringer Bachwochen.

Neuheiten bei Thüringer Bachwochen auch für Familien

Bei den Bachwochen vom 11. April bis 4. Mai 2025 will Hinrichs versuchen, das Programm über verschiedene thüringische Städte hinweg zu verknüpfen. Geplant seien an drei Tagen der Karwoche in drei verschiedenen Städten Konzerte, die sich aufeinander bezögen. Dadurch solle das Publikum animiert werden, von A nach B zu fahren und nicht darauf zu warten, bis die Bachwochen vor der eigenen Haustür vorbeikämen. Daneben gibt es andere Neuerungen wie einen musikalischen Eröffnungstag für die ganze Familie in Erfurt.

Das musikalische Erbe des großen Komponisten ist hier spürbar zuhause. Intendant Carsten Hinrichs über Thüringen

"Mich hat die lebendige Tradition der Bachpflege in Thüringen beeindruckt, das musikalische Erbe des großen Komponisten ist hier spürbar zuhause", beschreibt Hinrichs seine Eindrücke. Dieser Tradition wolle er im Festival die besten Ensembles Alter Musik und viele kreative Bach-Liebhaber an die Seite stellen. Er sehe es als Chance, dass er von außen kommend "Bach in Thüringen, die wunderbaren Kirchen und historischen Plätze" ganz neu entdecken und vielleicht auch neu lesen könne.

Bachs Musik an authentischen Orten wie Eisenach, Gotha oder Weimar

Bei den Thüringer Bachwochen können Gäste die Musik von Johann Sebastian Bach an früheren Wirkungsstätten des Komponisten erleben. Insgesamt sind mehr als 60 Konzerte und Veranstaltungen im Programm. So finden Konzerte an verschiedensten Bach-Orten statt, etwa im Bachhaus Eisenach oder der Taufkirche in Bachs Geburtsstadt Eisenach sowie an Wirkungsstätten in Weimar, Arnstadt und Mühlhausen.

Eröffnet wird das Festival in Gotha mit den beiden international renommierten Barockensembles aus der Tschechischen Republik – dem Prager Collegium Vocale 1704 und Collegium 1704. Damit soll auch das Stadtjubiläum Gothas gewürdigt werden.

