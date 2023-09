Ein konkretes Nachfolgeprojekt gebe es für ihn selbst noch nicht, so Drescher. Der 46-Jährige stammt aus Erfurt. Zuvor und parallel zur Leitung der Thüringer Bachwochen leitete er zwischenzeitlich unter anderem das Kunstfest Weimar, die Jüdischen Kulturtage in Berlin und das Köstritzer Spiegelzelt in Weimar.