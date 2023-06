Badeordnung Oben-ohne-Baden: Erfurter Bäder halten an Regeln fest

Hauptinhalt

In Erfurts Schwimmbädern ist das Baden und Schwimmen "oben ohne" derzeit nur für Männer möglich. An dieser Badeordnung will der Betreiber vorerst festhalten - und erst regagieren, wenn Badende deutliches Interesse an einer Änderung bekunden.