In einer Wohnung im Erfurter Ortsteil Daberstedt hat es am Montagvormittag eine Explosion gegeben. Wie eine Polizeisprecherin MDR THÜRINGEN mitteilte, ist dabei ein 59-jähriger Mann schwer an der Hand verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das betroffene Haus und ein benachbartes Gebäude mussten evakuiert werden.