Der Erfurter Stadtrat hat am Mittwochabend einen CDU-Antrag abgelehnt, der eine eigene Bezahlkarte für Asylbewerber vorsah. Die sollte sich am Vorbild des Landkreises Sömmerda orientieren. Dort wurde die Karte am 1. März eingeführt. Die Stadt Erfurt lehne die Karte nicht ab, werde sich aber dem bundesweiten Bezahlsystem anschließen, hieß es. Wann das bundesweite System an den Start geht, ist noch offen.