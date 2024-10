Weil sie Schwierigkeiten hatte, in Deutschland an aktuelle arabische Literatur zu kommen, hat Siba Biri aus Erfurt selbst einen Buchladen mit diesem Schwerpunkt eröffnet.

Krimis, Science-Fiction-Romane oder Micky-Maus-Comics auf arabisch finden sich dort genauso wie Ratgeberbücher.

Der Buchladen soll auch Ort zum Verweilen sein: Einen Lesekreis gibt es bereits, weitere sind geplant.

Er liegt recht unscheinbar in der Nähe des Erfurter Augustinerklosters, der kleine Buchladen "Mein Roman". An den Wänden Bücherregale, in der Mitte ein großer Tisch mit Stühlen, in einer Ecke ein Lesesessel. Es duftet angenehm, im Hintergrund läuft leise Musik. "Mir war es wichtig, dass hier ein gemütlicher Ort entsteht", betont Siba Biri. "Und nachdem wir lange nach einem Raum gesucht haben, ist dieser Laden nun perfekt. Man kann hier einfach sitzen, lesen, danach ein Buch kaufen – das reicht völlig aus."

Es klingt so simpel, dabei war es ein langer Weg bis zum eigenen Laden für die 31-Jährige. Verschiedene Kapitel in ihrem Leben mussten begonnen und abgeschlossen werden, so Biri. Deswegen auch der Name des Ladens, "Mein Roman". Bereits 2012 zog sie aus Syrien weg: erst nach Saudi-Arabien zu ihrem Mann, fünf Jahre später dann ging es nach Deutschland, wo sie eine Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin absolvierte: "Ich habe in dieser Zeit leider gemerkt, dass mir diese Tätigkeit nicht gefällt. Es war einfach nicht meine Leidenschaft. Die ist nämlich das Lesen!"

Arabische Literatur in Erfurt und Deutschland oft Mangelware

Schmunzelnd verweist Biri auf ihre Brille, diese sei das Ergebnis vieler durchlesener Nächte. Sie sei in Deutschland regelmäßig auf der Suche nach neuer Literatur auf arabisch gewesen, es sei aber sehr schwierig gewesen, diese zu finden: "Ich wollte nicht nur alte Bücher lesen, sondern auf dem neuesten Stand sein." So entstand die Idee vom Buchladen.

Mir war es wichtig, dass hier ein gemütlicher Ort entsteht. Siba Biri, arabische Buchhändlerin

Biri recherchierte auf Social Media und auf Buchmessen in Dubai, Kairo und Saudi-Arabien nach aktueller arabischer Literatur. Außerdem suchte sie gezielt nach westlicher Literatur mit einer guten arabischen Übersetzung. Denn genau daran hapere es oft, so ihre Erfahrung etwa in der kleinen arabischen Abteilung der Erfurter Stadtbibliothek: "Gerade bei Kinderbüchern ist mir schon häufig aufgefallen, dass etwas nicht richtig übersetzt wurde. Dass etwas fehlt im Text beispielsweise, oder dass es klingt wie eine Google-Übersetzung."

Bücher aller Genres direkt aus der arabischen Welt

Nach dieser langen Recherche findet sich nun ein buntes Sortiment im Laden der Syrerin – direkt importiert aus Ländern wie Ägypten, Tunesien oder Saudi-Arabien. Es gibt Fantasybücher, Liebesromane und Krimis von arabischen Autorinnen und Autoren. Literarisches "Fastfood" ist genau so darunter, wie etwa Werke des ägyptischen Nobelpreisträgers Nagib Mahfuz. Außerdem gibt es Bücher unter anderem von Charles Dickens, Victor Hugo oder auch H. P. Lovecraft, auf arabisch übersetzt.

Ganz besonders gut verkauften sich aber die Ratgeberbücher, erzählt Biris Mann, Nader Raslan, der sie bei ihrem Projekt unterstützt. Da gehe es um Stressbewältigung, Zeitmanagement, oder Psychische Gesundheit.

Viel Zuspruch von Kunden

Wenige Tage nach Ladenöffnung hat sich "Mein Roman" schon in der arabischsprachigen Community herumgesprochen. Kunden sind aus Jena, Mühlhausen und sogar aus Leipzig nach Erfurt angereist, haben in den Regalen gestöbert und sich beraten lassen. "Außerdem findet bereits einmal wöchentlich ein Buchclub statt, eine Gruppe junger Frauen tauscht sich dort über die Romane aus, die sie gelesen haben", erzählt Biri stolz.

Es war einfach nicht meine Leidenschaft. Die ist nämlich das Lesen! Buchhändlerin Siba Biri über ihre Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin

Sie und ihr Mann brennen für das Geschäft und denken bereits über eine Vergrößerung nach. "Wir wollen vielleicht irgendwann einen internationalen Buchladen gründen", so Nader Raslan, "für mehrere Sprachen, nicht nur für Arabisch. Aber: Schritt für Schritt. Wir etablieren uns erst mal, dann können wir das in Zusammenarbeit mit anderen Migranten vielleicht auch größer machen."

Das Ehepaar ist zuversichtlich. Mit seinem Buchladen schließt sich eine Lücke, die Kundschaft wird weiter kommen. Dieses Kapitel im Leben von Siba Biri und Nader Raslan hat gerade erst begonnen.