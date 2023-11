Am ehemaligen Schlachthof in Erfurt hat es am Montagabend erneut gebrannt. Nach Polizeiangaben wurde dabei eine Person verletzt. Sie hatte zu viel Rauch eingeatmet und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Brand war nach ersten Erkenntnissen im Dachstuhl ausgebrochen.

Der ehemalige Schlachthof befindet sich in der Greifswalder Straße/Schlachthofstraße. Seit Jahrzehnten steht er leer. Ab und an wird er von Wohnungslosen als Schlafstätte genutzt. In der Vergangenheit hatte es immer wieder in der Ruine gebrannt. Nach einem Feuer im September 2022 war eine Leiche gefunden worden.