Der Bürgermeister des Erfurter Stadtteils Wiesenhügel ist tot. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, starb Matthias Plhak bereits am 22. November im Alter von 60 Jahren.

Seit 2009 war er Ortsteilbürgermeister von Wiesenhügel im Südosten der Stadt, das vor allem aus sanierten DDR-Plattenbauten besteht. Dort leben mehr als 5.000 Erfurter. Plhak habe sich all die Jahre unermüdlich für seine Nachbarn und Mitmenschen engagiert, heißt es in einem Nachruf der Stadtverwaltung. Besonders am Herzen lag ihm laut Stadt das Großprojekt "Neue Mitte Südost", das er leidenschaftlich befürwortete.