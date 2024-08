50 Millionen Euro aus Fördermitteln von Bund, Land und Stadt werden für das Modellvorhaben insgesamt bereitgestellt. Bis 2026 sollen damit zahlreiche Projekte in den vier Stadtteilen Herrenberg, Wiesenhügel, Melchendorf und Windischholzhausen umgesetzt werden. Unter anderem wird gerade die Sporthalle der Grundschule am Wiesenhügel saniert, ein Sport- und Bürgerzentrum in Windischholzhausen gebaut. Und ab Herbst sollen die Arbeiten an den Außenanlagen des Familyclubs Drosselberg beginnen. Das Kernprojekt des Vorhabens ist jedoch die "Neue Mitte Südost": Diese soll die Ortsteile Wiesenhügel, Herrenberg und Melchendorf enger miteinander verbinden.