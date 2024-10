Der 44-Jährige war am 8. April in der Mittagszeit in die Löberfeld-Kaserne eingedrungen und hatte dort ein Gebäude betreten. Ob er dabei den Sicherheitsdienst in der Kaserne täuschte oder von diesem unbemerkt in die Kaserne gelangte, wurde nicht mitgeteilt. Laut Etzrodt gab er sich gegenüber einem Zeugen als Bundeswehr-Angehöriger aus.

Bewachung an private Firmen ausgelagert

Laut Bundesverteidigungsministerium gab es zuletzt immer wieder Versuche, in Bundeswehr-Einrichtungen einzudringen. Es habe aber "nur einen wirklich sicherheitsrelevanten Vorfall" gegeben, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am 23. September. Er verwies darauf, dass die Bewachung von Bundeswehr-Liegenschaften vor einigen Jahren an private Sicherheitsdienste ausgelagert worden sei. Man werde nun schauen, "was dort verbessert werden kann". Ein "Zurückholen" der Kasernen-Bewachung in die Bundeswehr werde es aber nicht geben. Dafür fehle es der Truppe an Personal.

Die Bundeswehr weist seit dem Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine darauf hin, verstärkt Ziel von Spionage- oder Sabotageakten zu sein. So wurden über Truppenübungsplätzen, auf denen ukrainische Soldaten von der Bundeswehr ausgebildet werden, vermehrt Drohnen gesichtet.

Sabotage-Vorfälle in Nordrhein-Westfalen