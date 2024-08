Bundeswehr Logistikkommando in Erfurt bekommt neuen Chef

Das in Erfurt beheimatete Logistikkommando der Bundeswehr bekommt einen neuen Chef. Wie das Bundesverteidigungsministerium am Freitag mitteilte, soll der derzeitige Kommandeur Generalmajor Gerald Funke das neue Unterstützungskommando in Bonn übernehmen. Damit steigt Funke in der Bundeswehr-Hierarchie weiter auf. Der 60-jährige Luftwaffen-General ist seit März 2021 Kommandeur des Logistikkommandos. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN soll Funke seinen neuen Posten im Oktober übernehmen. Wer sein Nachfolger in Erfurt wird, ist noch unklar. Bildrechte: MDR/ Dianz Zwetkow

Für gesamte Logistik der Bundeswehr zuständig

Das seit 2013 bestehende Logistikkommando in Erfurt ist für die gesamte Logistik der Bundeswehr zuständig. Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem der Transport von Material und Ausrüstung im Inland und zu Einsatzorten im Ausland, die Versorgung der Truppe mit Lebensmitteln, Munition und Treibstoff sowie die Ausbildung von Militärkraftfahrern. Am Sitz des Kommandos in der Löberfeldkasene in Erfurt sind rund 750 Soldaten und Soldatinnen sowie Zivilangestellte tätig. Dem Kommando unterstehen bundesweit rund 17.000 Soldaten in Logistikeinheiten, Depots und Ausbildungseinrichtungen.

Millioneninvestitionen in Erfurter Standort geplant