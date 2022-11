Kundgebung Rechter Protest am Landtag in Erfurt - Gegendemos in der Stadt

Am Samstag haben in Erfurt mehrere Kundgebungen stattgefunden. Vor dem Thüringer Landtag demonstrierten rund 2.000 Anhänger der rechten Szene, in der Stadt gab es Gegendemos. Zu den Rednern zählte unter anderem Lutz Bachmann von Pegida. Laut Polizei gab es kaum Zwischenfälle.