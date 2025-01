Als Stadtentwickler will sich der Oberbürgermeister einen abgewählten CDU-Mann aus Schleswig-Holstein ins Erfurter Rathaus holen. Die Amtszeit des 58-Jährigen Lars Bredemeier in Elmshorn läuft im Mai aus und da er nicht wiedergewählt wurde, hat er sich deutschlandweit unter anderem auch in Magdeburg und Bremerhaven beworben.

Die Grünen haben Carsten Meyer nominiert und das schon vor Wochen. Meyer ist ein Handlungsreisender ins Sachen Politik. Zuletzt trat der 63-jährige Sozialwirt 2024 für die Grünen als OB-Kandidat in Nordhausen an. Er holte: 1,4 Prozent der Stimmen. Meyer war in den 1990er-Jahren Baudezernent in Weimar, wurde nicht wiedergewählt, saß von 2009 bis 2014 für die Grünen im Landtag, leitete die "Ländliche Erwachsenenbildung in Niedersachsen".