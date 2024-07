Nebenbei will er sich bei allen Ämtern und Mitarbeitern der Stadt persönlich vorstellen. "Ich möchte ein Bürgermeister für alle Erfurter sein", betont Andreas Horn immer wieder und will nicht nur auf der Straße ein offenes Ohr für die Bürger haben, sondern auch eine digitale Sprechstunde einrichten.

Ich möchte Erfurt zur Sportstadt machen und mindestens eine deutsche Meisterschaft pro Jahr nach Erfurt holen. Andreas Horn Oberbürgermeister Erfurt

"Die nächste Zeit wird erstmal sehr arbeitsreich werden", sagt Horn mit Blick auf den Amtsantritt. Erfurt soll Sportstadt werden "Für meine Hobbys bleibt dann wohl erstmal nicht viel Zeit", sagt Horn. Normalerweise dreht er etwa zwei Mal in der Woche eine große Runde mit seinem Rennrad, außerdem spielt er Badminton und Squash oder geht auch gerne mal ins Fitnessstudio.

Seine Liebe zum Sport soll sich auch in seiner Arbeit als Oberbürgermeister widerspiegeln: "Ich möchte Erfurt zur Sportstadt machen und mindestens eine deutsche Meisterschaft pro Jahr nach Erfurt holen", sagt er. Besonders am Herzen liegen ihm dabei natürlich die Radrennen, wie kürzlich die Lotto Thüringen Ladies Tour, die eine Etappe in Erfurt absolviert hat.

Kochen, Ehrgeiz und Kinderschokolade

Neben dem Sport kocht Andreas Horn auch gerne: "Am liebsten italienisch, Pasta in allen Variationen und Salate", erzählt er. Für seine Familie bereitet er auch gerne Menüs mit mehreren Gängen zu. "Und wenn ich mal keinen Sport mache, ist das abends, auch wenn es spät wird, mein Ritual, mir in Ruhe noch etwas zu kochen", erzählt Andreas Horn. Sportler, Koch, Jurist - und jetzt Oberbürgermeister.

Man muss auch mit Niederlagen umgehen können, das ist im Sport so und eben auch in der Politik. Andreas Horn Oberbürgermeister Erfurt

Andreas Horn ist ehrgeizig, wie er selbst zugibt. "Das ist eine gute Voraussetzung für diesen Job, denke ich. Aber man muss auch mit Niederlagen umgehen können, das ist im Sport so und eben auch in der Politik. Und das kann ich glaub ich auch gut - aus Niederlagen lernen", sagt er. Bei all den positiven Eigenschaften - gibt es da auch Schwächen?

"Ja, ich habe eine große Schwäche für Kinderschokolade", erzählt Andreas Horn. Vor seinem Dezernentbüro im Rathaus habe immer eine Schüssel gestanden, die jeden Montag wieder mit neuen Schokoriegeln aufgefüllt wurde - und diese Schüssel zieht auch mit in das neue OB-Büro - eine Etage höher.

Ein "Bürgermeister für alle"