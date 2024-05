Das klingt klischeehaft, aber Studien zeigen tatsächlich, dass Frauen das Aushandeln widersprüchlicher Interessen besser beherrschen, wie Nina Kolleck, die als Professorin für Politik- und Bildungswissenschaften an der Universität Leipzig arbeitet, in einem Gastbeitrag der ZEIT schreibt. Demnach beziehen sie in der Zusammenarbeit und in Verhandlungen eher verschiedene Interessen und gesellschaftliche Aspekte mit ein als Männer es tun. Bei Unternehmen, in denen Frauen in Führungsgremien sitzen, steigen Umsatz und Gewinn. Die Unternehmen werden wettbewerbsfähiger und Universitäten werben mehr Drittmittel ein.