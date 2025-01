Erfurter OB nominiert seine Kandidaten fürs Dezernentenamt

Der Erfurter Oberbürgermeister Andreas Horn (CDU) hat am Freitag seine drei Kandidaten für die anstehende Dezernentenwahl nominiert.

Die 58-Jährige führt seit 2021 die Erfurter Landespolizeiinspektion. Zuvor leitete sie unter anderem die Polizeischule in Meiningen, die Bereitschaftspolizei Erfurt und war Referentin im Thüringer Innenministerium.

Für das neue Dezernat Stadtentwicklung favorisiert Horn den Baustadtrat von Elmshorn in Schleswig-Holstein, Lars Bredemeier. Der 58-Jährige hatte sich dort für eine weitere Amtszeit beworben, war aber nicht mehr gewählt worden. Seine Amtszeit in Elmshorn endet damit im Mai. Mit Bredemeier, so der Erfurter OB, hole er einen ausgewiesenen Stadtentwickler nach Erfurt.