In Erfurt ist am Freitagabend ein Mann offenbar einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, gab es bis in die Nacht einen Polizeieinsatz am Asia-Großmarkt an der Lache im Erfurter Norden. Die Beamten gehen momentan von einem Tötungsdelikt aus.

Bildrechte: MDR/Martin Wichmann