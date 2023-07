Jens Massinger kniet auf dem Boden in einer kleinen Halle, direkt daneben geht es raus auf den Flugplatz. Es ist das Zuhause von Massingers Fallschirmspringervereins bei Osthausen-Wülfershausen, südlich von Erfurt.

Massinger hat starke Hände, was gleich bei der Begrüßung deutlich wird. Stahlarbeiterhände, die jetzt in ihrer Freizeit den feinen Stoff eines Fallschirms packen: Ruhig und genau arbeitet er sich durch Leinen und Gurte hindurch, unüberschaubar für den Laien - aber Alltag für Massinger.

Jens Massinger arbeitet an einem Fallschirm. Bildrechte: MDR/David Straub

Der Südthüringer mit dem besonnenen Blick ist einer von nur zwei Riggern im Freistaat. Übersetzen lässt sich Rigger etwas uneleganter mit "Fallschirm-Wart". Massinger sorgt dafür, dass Fallschirmspringer eine zweite Chance haben, wenn irgendetwas an ihrem Hauptschirm nicht ganz ordentlich gepackt ist und er nicht aufgeht. Sprich, wenn sie den ersten Schirm abstoßen und noch einmal ziehen müssen.

Seit zehn Jahren springt Massinger jetzt schon selbst. Den Kick, wenn man zum ersten Mal aus einem Flugzeug in 4.000 Meter Höhe springt und mit über 200 Kilometer pro Stunde gen Erde rast, den habe er mittlerweile nicht mehr. "Aber es ist dieses Gefühl von Freiheit. Das ist geblieben. Du springst da oben raus und merkst, wie klein du als Mensch bist."

Fallschirmspringen ist für Massinger Sport: Mit seinen Freunden springt er an einem guten Tag bis zu sieben Mal hintereinander. Gleichzeitig verlassen sie das Flugzeug, bilden Formationen in der Luft und verbringen das Wochenende am Flugplatz. "Man lernt einfach nicht aus", sagt Massinger, "weil dieser Sport so breit gefächert ist."

Die Fallschirmspringer verlassen ihr Transportmittel. Bildrechte: Erfurter Fallschirmspringer-Kameradschaft e.V.

Als Rigger sei er aber auch anderweitig gut eingespannt, wie er sagt: "Du packst mit den Schülern die Schirme, dann kommt einer, der braucht einen Gummi für die Leinen - irgendein Problem gibt es immer." Zu den Hauptaufgaben seines Nebenjobs gehört dabei die jährliche Durchsicht, die jede Springerin und jeder Springer mit Gurtzeug und Reserveschirm nachweisen muss. Ähnlich dem Tüv beim Auto. "Ich hänge den Reserveschirm dort hinten auf und schaue durch, ob es Risse oder Löcher gibt. Ob die Leinen in Ordnung sind, die Aufhängung am Gurtzeug und die Gurte an sich."

Wenn Massinger den Reserveschirm wieder eingepackt hat, kommt eine Plombe drauf. "Dafür gibt es eine extra Plombe und eine Plombenzange mit deiner Nummer drauf." Sollte es einen Unfall geben, haftet Massinger. Jede Durchsicht wird dokumentiert - jedes Einzelteil mit einer Seriennummer verglichen und registriert. Damit sichert er nicht nur sich selbst ab, sondern erhöht auch die Qualität der Kontrolle.

Jedes Jahr checkt er die Ausrüstung von Thüringer Fallschirmspringern. Bildrechte: MDR/David Straub

Er selbst musste in seinem Leben noch nie den Reserveschirm nutzen. Und bislang ist auch den Springern, für die Jens Massinger arbeitet, noch nie etwas passiert. Vereinzelt kommt es vor, dass sie ihn brauchen und danach an ihn zum erneuten Packen schicken.

Aber wie geht er mit der Verantwortung um, die auf ihm lastet? Mit dem Wissen, dass er seinen Job perfekt machen muss? "Ja, ich habe eine Riesenverantwortung. Ich muss mich natürlich auf mich verlassen können. Und man darf keine Routine reinbringen lassen. Es geht nicht, wenn man selber Bedenken hat. Du kannst nicht sagen, das wird schon so gehen. Nein, dann musst du alles noch einmal von vorn machen."

Wenn es abwärts geht, verlassen sich die Sportler darauf, dass Massinger aufgepasst hat. Bildrechte: Erfurter Fallschirmspringer-Kameradschaft e.V.

Ein Mensch, der mit einem Affenzahn im freien Fall zur Erde rast, wird von ein bisschen Stoff und ein paar Schnüren aufgefangen. Die Meldungen, die es jedes Jahr zu Unfallopfern und -toten gibt, bleiben im Kopf. Viel eher als die Meldungen über verstorbene Motorradfahrer, die es oftmals gar nicht bis zur Veröffentlichung schaffen.

Wie zuverlässig ist daher das Zusammenspiel aus einwandfreiem Equipment und kurzer, höchster menschlicher Konzentration? "Der Mensch ist die häufigste Fehlerquelle", sagt Jens Massinger. "Man kann falsch liegen, zu tief ziehen oder die Öffnungsautomatik nicht einschalten, die auslöst, falls man bewusstlos wird. Die meisten Verletzungen gibt es bei der Landung." Aber, so betont der Rigger, das Fallschirmspringen sei eine der sichersten Sportarten. Zahlen des Deutschen Fallschirmsportverbands deuten in die gleiche Richtung: Demnach starb 2020 ein Mensch bei insgesamt 240.923 registrierten Sprüngen - bei einer Quote von 0,000004 Prozent.

