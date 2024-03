Bundespolizisten haben im Raum Erfurt am Mittwoch zwei bewaffnete Männer aufgespürt. Zunächst hatte eine Streife in Neudietendorf im Kreis Gotha einen 41-Jährigen überprüft. In seinem Rucksack fanden die Ermittler dabei einen geladenen Revolver mit abgefeilter Seriennummer.