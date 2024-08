Seit 150 Jahren gibt es "Fischer Gemüse" in Erfurt. Lars Fischer baut zusammen mit seinem Bruder Hubert Fischer in der fünften Generation Gemüse im Erfurter Becken an. In diesem Jahr können sich die Brüder seit Langem wieder über eine erfolgreiche Ernte freuen. "Das liegt ganz einfach an dem vielen Regen", sagt Lars Fischer. Er ist unter anderem für den Verkauf von Kohl und Co. zuständig. Einen Stand hat er am Moskauer Platz in Erfurt, an zwei Tagen pro Woche ist er auf dem Markt in Weimar.

Bildrechte: MDR/Anna Hönig