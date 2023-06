Informationen zur privaten Medizin-Hochschule HMU in Erfurt

Neben den bereits bestehenden Studiengängen Medizin und Psychologie sind weitere geplant, so sollen Medizinpädagogik, Medizin-Controlling und -Management sowie Psychotherapie als Studiengänge angeboten werden. Aktuell studieren in den Studiengängen Humanmedizin und Psychologie 120 junge Menschen.

Der Campus der HMU liegt am Anger in Erfurt.

Der Campus der HMU liegt am Anger in Erfurt.

Der Campus der HMU liegt am Anger in Erfurt. Bildrechte: dpa

Die HMU in Erfurt ist Teil einer privaten Hochschulgruppe mit den Standorten Potsdam und Erfurt.

Ein Studium an der privaten Hochschule kostet abhängig vom Studienfach zwischen 450 Euro (Medizinpädagogik) und 1.500 Euro (Medizin) im Monat.

Die HMU ist auf das gesamte Erfurter Stadtgebiet verteilt. Die Studierenden der Psychologie haben ihre Studienplätze und Bibliothek in der Alten Hauptpost auf dem Anger, für die Studierenden der Humanmedizin wurden Hörsäle und Labore in einem Bürogebäude am Flughafen eingerichtet und die praktische Ausbildung übernimmt das Helios-Klinikum.