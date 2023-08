Auf einem Parkplatz in Erfurt-Gispersleben ist in der Nacht zu Donnerstag ein Kleintransporter ausgebrannt. Kurz nach Mitternacht habe das Fahrzeug in der Apoldaer Straße in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit. Eine Werbetafel sei ebenfalls mit abgebrannt. Der Schaden wird auf rund 16.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ob der neuerliche Brand mit einem Autobrand von vor vier Tagen im Zusammenhang steht, könne noch nicht gesagt werden. In der Nacht auf Sonntag war ein geparktes Auto in der August-Röbling-Straße, in der Nähe des Globus-Marktes in Erfurt-Mittelhausen in Flammen aufgegangen.