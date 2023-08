Nach dem Brand eines Autos in Erfurt ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Das bestätigte die Polizei. Demnach ging gegen zwei Uhr in der Nacht auf Sonntag ein geparktes Auto in der August-Röbling-Straße, in der Nähe des Globus-Marktes in Erfurt-Mittelhausen in Flammen auf.