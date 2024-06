Das Erfurter Krämerbrückenfest ist das größte Thüringer Altstadtfest. Es findet von Freitag, 14. Juni, bis Sonntag, 16. Juni 2024, statt. Zu den Höhepunkten im Programm zählen unter anderem die Auftritte der Berliner Singer-Songwriterin "Elif", der Indie-Rock Band "Kaffkiez", Schlagerstar Annemarie Eilfeld und Electropop-Band "Clockclock". Dazu werden an mehr als 200 Ständen von der Krämerbrücke bis zum Petersberg Kunsthandwerk und regionale Spezialitäten angeboten. In diesem Jahr soll zudem der Schlager in den Mittelpunkt rücken.