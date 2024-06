Im italienischen Locri müssen sich ab Dienstag, den 11. Juni 2024, 32 Angeklagte im Rahmen der weltweiten Anti-Mafia-Operation Eureka vor Gericht verantworten. Nach Informationen von MDR Investigativ und der Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) befinden sich unter ihnen auch mehrere Menschen mit Verbindungen nach Deutschland. Einer von ihnen ist der im Mai vergangenen Jahres in Erfurt verhaftete Gastronom Maurizio C.

Die Staatsanwaltschaft Reggio Calabria wirft C. vor, an einer Kokainlieferung von Ecuador nach Australien mitgewirkt zu haben. C.s Anwalt Giuseppe Milicia betonte gegenüber MDR und F.A.Z., dass seinem Mandanten nicht vorgeworfen werde, Teil einer kriminellen Vereinigung zu sein. C. wurde inzwischen aus der Haft entlassen und befindet sich in Kalabrien im Hausarrest.