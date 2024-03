Europaweit war es zu Razzien gekommen, unter anderem in Italien, Deutschland, Portugal, Belgien und Spanien. In Deutschland waren Polizeibeamte aus Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland im Einsatz. Im Zentrum der Ermittlungen standen hauptsächlich drei kriminelle Gruppierungen, die Verbindungen zu ‘Ndrangheta-Clans aus dem Dorf San Luca haben sollen.

Aktuell läuft im Rahmen des Eureka-Verfahrens auch in Deutschland ein Prozess vor dem Landgericht Koblenz. Dort müssen sich derzeit zehn Angeklagte wegen Betrugs verantworten. In Nordrhein-Westfalen ermittelt die Staatsanwaltschaft Düsseldorf weiter. Bisher wurde noch keine Anklage erhoben. Fünf Tatverdächtige, die in Bayern und in Thüringen verhaftet wurden, sind dagegen alle nach Italien ausgeliefert worden und sind Teil der Vorverhandlung am Freitag in Reggio Calabria.