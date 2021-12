Die Vorbereitung aufs große Finale mussten und konnten die vier 24- und 25-Jährigen zum Glück zusammen vor Ort erledigen. Dazu reisten Friedrich Barthels (Schlagzeug), Lars Hillmann (Gesang, Gitarre), Jonas Frehse (Bass) und Dominik Henne (Gitarre) nach Salzwedel in Sachsen-Anhalt. Dreimal durften sie dort ihren neuen Song "Burn" live spielen - umgeben von zahlreichen Kameras und Mikrofonen. Danach entschied die Band, welche Version "im Kasten" bleiben durfte. "Das Ergebnis sehen wir am Montag im Kino zum ersten Mal, so wie auch die Auftritte der anderen Bands", sagt Friedrich.

Vier "Malus"-Songs sind beim Streamingdienst Spotify zu hören - der Traum vom ersten eigenen Album wurde aufs nächste Jahr verschoben. Unter Druck setzen lässt sich die Band nicht, die Lust an der Musik geht vor. Schließlich gibt es "Malus" in dieser Konstellation noch gar nicht lange. Während Lars und Friedrich - aufgewachsen im thüringischen Eichsfeld - schon vor ein paar Jahren neben Schule und Studium mit dem gemeinsamen Musikmachen begannen, stießen Jonas und Dominik erst später dazu.

Doch bevor es so weit ist, heißt es am Montagabend: zurücklehnen und genießen - ab 20 Uhr im Movietown Eichsfeld in Duderstadt. Wieso in Niedersachsen? "Drei von uns studieren in Göttingen, da ist Duderstadt gut zu erreichen", sagt Friedrich. "Nur unser Frontmann Lars muss sich aus Erfurt auf den Weg machen." Wer das Finale sehen möchte, aber nichts selbst ins Kino kommen kann, profitiert von virtuellen Möglichkeiten: Die Show soll im Anschluss auf Youtube zur Verfügung gestellt werden.