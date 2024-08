Nach einer Massenschlägerei in Erfurt am Dienstagabend ist Haftbefehl gegen einen 20-jährigen Afghanen erlassen worden. Ihm wird gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Der Beschuldigte und ein weiterer Mann sollen das spätere Opfer zunächst bis zum Leipziger Platz verfolgt und dann in einem Bistro attackiert haben. Laut Staatsanwaltschaft soll der Verdächtige den am Boden liegenden Mann mit handgroßen Steinen beworfen, auf ihn eingeschlagen und -getreten haben.

Insgesamt waren bei der Massenschlägerei am Dienstag etwa 20 Menschen mehrfach in der Erfurter Innenstadt aneinandergeraten. Laut Polizei gab es neben dem Leipziger Platz zwei weitere Tatorte am Promenadendeck an der Trommsdorffstraße/Kurt-Schumacher-Straße sowie auf dem Anger. Dabei sollen sich die Betroffenen auch mit Stangen und Stöcken attackiert haben. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch unklar.