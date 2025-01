Ein gesprengter Fahrkartenautomat 2023 und ein Einbruch in eine Agentur der Erfurter Verkehrsbetriebe (Evag) im vergangenen Jahr: Diese beiden Fälle sollen laut Evag in Zusammenhang mit den kürzlich aufgetauchten gefälschten Monatskarten stehen. Bei dem Einbruch waren mehrere Fahrscheinrollen entwendet worden, vermutlich verwenden Betrüger diese nun, um die gefälschten Tickets anzufertigen.

Wie die Evag erklärt, sollen die Betrüger mit den gefälschten Karten in der Nähe von Fahrkartenautomaten stehen. Sie würde dann gegenüber anderen Fahrgästen behaupten, versehentlich eine falsche Monatskarte gekauft zu haben und diese dann zum Kauf anbieten.

Auch in Kleinanzeigen-Portalen im Internet sollen die falschen Fahrkarten angeboten werden. Von dem Betrug könnten Fahrgäste im gesamten Gebiet des Verkehrsverbundes Mittelthüringen (VMT) betroffen sein, so die Evag. Bisher sind 22 dieser gefälschten Karten aufgetaucht.

Damit man nicht unwissentlich eine gefälschte Fahrkarte kauft, sollten Kunden ihre Tickets ausschließlich an den offiziellen Ticketautomaten, im Evag-Mobilitätszentrum am Anger oder in den ausgewiesenen Evag-Agenturen erwerben. Auch mit einem digitalen Ticket-Kauf über die Fairtiq-App sei man auf der sicheren Seite, hieß es.