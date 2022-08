Landgericht Erfurt Prozessauftakt gegen 33-Jährigen wegen versuchten Mordes

Am Erfurter Landgericht muss sich seit Dienstag ein 33-jähriger Mann wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Im November vergangenen Jahres soll der Angeklagte seine ehemalige Lebensgefährtin in seinem Auto in Mellingen von hinten stranguliert und gewürgt haben, um sie zu töten.

Der Angeklagte und sein Anwalt vor Beginn der Verhandlung im Gerichtssaal Bildrechte: MDR THÜRINGEN JOUNRAL