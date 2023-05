Bundeswehr Nur der Kommandant guckt oben raus: Leopard-Panzer trainieren Fahren unter Wasser

Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Eine Premiere gab es am Mittwoch in Bad Salzungen bei der Bundeswehr: Erstmals sind Leopard-2-Kampfpanzer der neuesten Version A7V unter Wasser gefahren. Für Außenstehende mag das wenig aufregend sein, für die Besatzungen der Panzer war es das durchaus: Für viele der an der Übung beteiligten Soldaten des Panzerbataillons 393 aus Bad Frankenhausen war es die erste Fahrt unter Wasser.