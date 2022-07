Bauvorhaben Personalnot in Verwaltung: Schulabriss in Erfurt-Vieselbach stockt

Als Folge der Personalnot in der Stadtverwaltung Erfurt werden Bauprojekte in der Landeshauptstadt ausgebremst. So stockt der Abriss der Schule im Ortsteil Vieselbach, weil nach Angaben von Ortsteilbürgermeister Christian Poloczek-Becher ein wichtiger Stempel gefehlt hat. Für den Abriss hätte eine Straße gesperrt werden müssen.