Familienministerium will weitere Kommunen auszeichnen

Ende August hatte das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie verkündet, künftig Kommunen für ihre Stillfreundlichkeit auszeichnen zu wollen. Die Idee kam aus der Landesgesundheitskonferenz. Durch den Fokus auf das Stillen soll laut Familienministerin Heike Werner auch Gesundheitsvorsorge betrieben werden.

"Das Zertifikat 'Stillfreundliche Kommune' bedeutet, dass Kommunen eben solche Stillorte geschaffen haben und dass sich viele daran beteiligen. Dass es aber eben auch Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten gibt und die Stadt das politisch auch unterstützt". Weitere Auszeichnungen sollen folgen - welche anderen Kommunen aktuell im Zertifizierungsverfahren sind, konnte das Ministerium auf Nachfrage nicht sagen.

Insgesamt 23 stillfreundliche Orte in Erfurt

Die stillfreundlichen Orte in Erfurt sind zu erkennen an einem rot-weißen Aufkleber an der Ladentür. Mittlerweile gibt es 23 dieser Orte in der Stadt - sowohl in Ladengeschäften als auch in öffentlichen Einrichtungen wie dem Jugendamt oder der Bibliothek. Eine Übersicht über die Stillorte gibt es auf der Website der Stadt und auch als Flyer mit Karte.

Laut Jana Posner-Jauch, Netzwerkkoordinatorin der frühen Hilfen in Erfurt, sollen die Orte ein sicherer Platz für Mütter sein. "Ein stillfreundlicher Ort sollte in jedem Fall angeboten werden von Menschen, die offen gegenüber dem Stillen und jungen Müttern mit Säuglingen und Kleinkindern sind - wo sich Mütter von Anfang an willkommen fühlen", so Posner-Jauch.

Stillorte bisher wenig bekannt

So richtig rumgesprochen hat sich das Konzept unter den Familien aber noch nicht, wie bei einer kleinen Umfrage in der Innenstadt deutlich wird. "Ich würde sagen Erfurt ist wirklich still-unfreundlich. Außer im Anger 1 und im Breuninger kenne ich keine Stillorte", sagt eine Mutter. "Ich habe oft einfach beim Bäcker gestillt oder in der Öffentlichkeit, da kriegt man dann auch schon mal komische Blicke von Angestellten", erzählt eine andere.